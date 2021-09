Joris Grond komt fan Ede yn Gelderlân en folget yn Fryslân de wurkje-leare-oplieding maritime technyk. Hy is it leafst mei boaten dwaande en hy rint op dit stuit staazje by Boot Akkrum. It foldocht him wol yn Fryslân, dus hy sjocht syn takomst hjir wol.