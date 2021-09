Striidbere kampanje Noard-Dútske partij SWW ynspiraasjeboarne foar FNP

By de FNP sil meikoarten in wurkgroep Twadde Keamerferkiezings útein sette om te ûndersykjen oft de partij ek oan lanlike ferkiezings meidwaan kin. "It is úteinlik oan de leden om dêr in beslút oer te nimmen, mar we sjogge der wol hiel serieus nei. As wy mear foech foar ússels hawwe wolle, dan moatte we derby wêze op it plak dêr't it debat fierd wurdt en dat is bêst wol faak yn Den Haag."

Hegere enerzjytariven nettsjinsteande wynturbines

Yn de kampanje wiist de SSW derop dat de enerzjytariven yn Sleeswyk-Holstein heger binne as yn de measte oare dielsteaten. De partij fynt dat ûnrjochtfeardich, omdat yn it noarden fan Dútslân in soad wynenerzjy opwekt wurdt. Ek soe der yn de noardlikste dielsteat fan Dútslân minder jild beskikber wêze foar sikehûssoarch as yn it suden.

De partij wol Dútslân fierder ûntwikkelje yn de rjochting fan in Skandinavyske wolfeartssteat mei in heger minimumlean en hegere pensjoenen. As minderhedepartij pleitet de SSW útsoarte foar in bettere beskerming fan de minderheden. Dy soe ek yn de Dútske grûnwet ferankere wurde moatte.