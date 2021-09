Minister ûndertekenet plan Skier: minder kij en sels tsiis meitsje

Net altyd maklik

De ûndertekening is it slotstik fan sân jier plannen meitsjen en oerlis, seit boer Ludie van der Bijl. Net altyd maklik, neffens Van der Bijl. "Hast net alllinnich mei oerheden te krijen, mar ek mei kollega-boeren dy't ûngelikense mieningen hawwe. Ik haw wol in pear kear tocht: Wy moatte der mar mei ophâlde, want dit komt net goed."

Natuergebiet

De boeren op Skiermûntseach buorkje yn in spesjaal gebiet. Van der Bijl syn stâl leit 20 meter fan Natura 2000-gebiet ôf. It eilân is nasjonaal park, Wrâlderfguod en Natura 2000-gebiet. As de boeren neat dien hiene, hiene se mooglik yn de takomst ophâlde moatten. Van der Bijl: "Dat wolle wy net."

Yn de plannen stiet, njonken de kijreduksje, ek in alternatyf plan fan de boeren om jild te fertsjinjen. Sa sil tenei op it eilân sels de molke ferwurke wurde. It doel is oer oardel oant twa jier op it eilân tsiis te meitsjen fan de eigen molke. De tsiis wurdt no al ekstern produsearre. De minister kin der sneontemiddei fan priuwe.