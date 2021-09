Rein Swart yn It Polytburo: "Verhuurdersheffing er in één keer af"

Der is krapte op de huzemerk en de huzeprizen rinne rap op. It is dreech om in wenning te keapjen of te hieren, benammen as starter.

Rein Swart, âld-baas fan wenningkorporaasje Accolade, jout ta dat it tekoart oan hierwenten diels ek oan wenningkorporaasjes sels ta te skriuwen is. Wenningkorporaasjes hawwe de ôfrûne jierren nammentlik in protte wenten ferkocht. "Dat is onnozel, dat hadden we niet moeten doen."

'Prognoses waren anders'

De foarsizzingen soenen korporaasjes oanset hawwe ta it ferkeapjen fan wenten. "De prognoses, ook hier in Fryslân, waren heel anders dan wat het uiteindelijk is geworden."

"Die gezinsverkleining zagen we wel aankomen, maar in combinatie met de krimp dachten we 'dat moet kunnen'", seit Swart. "Maar de realiteit is dat er geen krimp heeft plaatsgevonden."