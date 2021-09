Epke Zonderland hat einliks tiid foar syn passy: spylje mei syn band

Hoe is it eins mei dyn band?

"De lêste jierren hawwe we net in soad dien. Corona hat ek net holpen, dus it wurdt tiid dat we wer faker byinoar komme. Mei troch de topsport wienen we ek noait in band mei in soad optredens. It wie mear as freonen lekker mei-inoar spylje, wat nûmers meitsje en sa no en dan in optreden. Mar as it oan my leit, mei it wol wer wat fanatiker wurde, want it is superleuk om te dwaan."

Dus jimme binne te boeken?

"Ja, we binne te boeken. We hawwe ek fêst noch wol in fage website ergens.