Omrop TIP: Jentsje Popma yn FryslânDOK

Popma hat al syn wurk oan de stichting Nijkleaster yn Jorwert skonken. Dat joech de stichting de gelegenheid om de keunstner yn syn 100e bertejier yn it sintsje te setten. Der kaam in boek út, der rint noch oant 2 oktober in tentoanstelling fan syn wurk yn de Grutte Tsjerke van Ljouwert. Yn it wykein fan 9 en 10 oktober is der in ferkeaptentoanstelling yn de tsjerke fan Jorwert. Popma's wurk 'De Hynsteblom' is it byldmerk wurden fan Nijkleaster.