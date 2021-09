Lêste hân lein oan tribunes foar Riemer en Foppe yn Abe Lenstra Stadion

Beenen is ien fan de minsken fan Radio Camataru, in podcast oer sc Hearrenfean. Se beprate alles oer de klup en ien fan dy ûnderwerpen is de prestaasjes fan de klupikoanen.

"Riemer werd in oktober 80 en dat wilden we vieren", seit Hielke Biemond, dy't ek by de podcast belutsen is. "Toen kwamen we op het idee van de tribune. Die grap blies een beetje op, want iedereen begon erover. Toen hebben we het bij de club neergelegd en die pakten het gelijk op."