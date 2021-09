Aris wint iepeningsduel BNXT League yn thriller fan Donar

Aris begûn al prima oan it duel tsjin ivige rivaal Donar út Grins. De besikers namen wol in foarsprong, mar dy waard nea grutter as fiif punten.

Healwei it twadde kwart begûn it hielendal goed te rinnen by Aris. De ploech fan de nije trainer Vincent van Sliedregt kaam almar tichterby en pakte sels in foarsprong. By it skoft wie it 45-41 foar Aris. Dêrnei stelde it favorite Donar oarder op saken. Fan 50-44 waard it 56-64.

Maconda stelt de show

Yn it lêste kwart hope it Kealledykje op in comeback en dy kaam. Fan trettjin efterstân kaam Aris, oan de hân fan de 19-jierrige spulferdieler José Dimitri Maconda, werom oant 76-77.

Maconda, jeugdynternasjonal foar Oranje, brocht it publyk geregeld op de banken. Mei syn fanatike ferdigenjen en entûsjaste spul yn de oanfal groeit hy al gau út ta publyksleaveling.