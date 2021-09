Ajax besoarget sc Hearrenfean yn ekstremis earste ferlies fan seizoen

It frouljusteam fan Sportklup Hearrenfean hat nei in oerwinning en in lykspul no ek foar it earst ferlern dit seizoen. Op De Toekomst skoarde Ajax yn de lêste minút de winnende goal: 2-1. By de Amsterdammers stie Sherida Spitse yn de basis en foel Tiny Hoekstra yn.