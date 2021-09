Spinnekopmûne Arkens yn Frjentsjer draait wer as in tierelier

De restauraasje is betelle troch ferskate fûnsen en wie net om 'e nocht. Der is mei-inoar 125.000 euro yn de mûne ynvestearre. "Dat liket in soad foar sa'n lyts dinkje, mar yn de restauraasje fan in lytse mole sit likefolle wurk as yn dy fan in grutte mûne. Alles is hânwurk, en dat makket in restauraasje fan in lytse mûne yn ferhâlding djoer."

It advys fan Van Reeuwijk oan de eigener fan de mûne, de Monumintestichting Waadhoeke, is om de mûne geregeld draaie te litten. "In mûne moat draaie, dêr is er foar makke. Dat is de beste garânsje om him op langere termyn te behâlden."