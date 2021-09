Linde College fiert ein fan it mûlkapke: "It wie nedich, mar ek yrritant"

Op it Linde College ha se in jier lang sa goed as mooglik besocht om har oan de regels te hâlden. Dat is ek slagge, seit rektor Jan Osinga. "De mûlkapkes wienen nedich foar learlingen en meiwurkers, mar se wienen ek yrritant."

Dus is it no tiid om it te fieren. "No't it dien is, meie we it ek op feestlike wize ôfslute", seit Osinga. "Dus we hienen in moai feestje op it skoalplein."

Wiis mei

It wie hast even wennen. "De earste kollega's seinen al dat se it suver misse. Mar dat wie mear in grapke, want it is echt hiel yrritant om mei in mûlkapke troch de skoalle te rinnen. We binne der hiel wiis mei dat it no echt dien is."