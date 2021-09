Arjen van der Heide komt noch net folle oan spyljen ta, mar: "Ik sit hjir prima"

Snein wurde om 14.00 oere, in healoere foar de wedstriid, de Riemer- en Foppe-tribunes iepene. It is in inisjatyf fan in tal supporters dy't in podcast meitsje ûnder de namme Radio Camataru.

Jansen fynt it mar wat moai. "Ik ben blij dat het gaat gebeuren. Zij verdienen nog altijd de spotlights. Als grondleggers van deze club."

Der binne oant no dik 18.000 kaarten ferkocht. De klup ropt de fans op om op tiid nei it stadion te kommen om de iepening fan it stadion mei te meitsjen.