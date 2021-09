Starumers moatte fjirtich minuten ride foar tagongstest: "Lekker thús kôkje"

It Stavers Belang foarsjocht praktyske problemen: "It is in hiel ein", seit foarsitter Margriet Kampen. "As minsken yn in restaurant werom stjoerd wurde, geane se net nei Snits ta om te testen. Ik tink dat it foar de restaurants dreech wurdt."

Dêr is restauranteigener Siebe Sijtsma ek benaud foar. "Wat in muoite om gewoan even út iten te gean."

Hy wol graach dat der minsken nei syn restaurant ta komme, mar begrypt it hiel goed as minsken dat no minder dogge. "Stel ik ha gjin hoarekabedriuw, dan soe ik lekker thús kôkje foar myn gasten. Dan hoege se ek net te testen."