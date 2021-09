'Stielslakken binne net nedich by oanlis diken lykas Sintrale As'

Dizze wike waard dúdlik dat op in oantal plakken yn de Sintrale As, dêr't stielslakken brûkt binne, problemen ûntstean binne. Metalen lekke yn it wetter en der sitte skuorren yn de dyk. De provinsje ûndersiket ynkoarten wat krekt de oarsaak is en wa't ferantwurdlik is.

Soart goedkeap ôffal

De problemen mei de slakken binne mar op in pear plakken yn de dyk. Dat is net nuver, seit De Vries: "Je brûke de stielslakken as opheging. It is eins ôffal en de opdrachtjouwer kin derfoar kieze om it te brûken foar de dyk."

Dat sparret dan benammen jild út. It is folle djoerder om allinnich sân te brûken.

Hinget ôf fan opdrachtjouwer

Om de stielslakken hinne komme wer oare lagen. Dy sitte opsletten tusken sân en in oar materiaal dat brûkt wurdt foar it fûnemint. Op guon plakken wurdt it ynpakt yn foalje. "Dat is net oeral sa", seit De Vries. "Dat hinget ek wer ôf wat de winsken binne fan de opdrachtjouwer."