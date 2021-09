HEA! Op 'e trekker yn Nij Beets

Mem Diana en dochter Gerrie Smedes binne oan it swyljen. Se fine it beiden mar frjemd dat minsken it apart fine, twa froulju op de trekker. Diana is boerinne, mar wie yn it ferline automonteur. Ek net echt in typysk frouljusberop. Gerrie moat har trekkerrydbewiis noch helje.