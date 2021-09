Sparta komt foar Schouten noch te betiid, fierder gjin blessueres mear by Cambuur

De wedstriid yn Rotterdam begjint snein al betiid. Cambuur traint sneontemiddei noch yn it eigen stadion en reizget dan ôf nei Súd-Hollân, dêr't se ek oernachtsje. Op Het Kasteel is Erik Schouten de iennige Ljouwerter dy't net spylje kin. De rest liket fit te wêzen, seit De Jong.

Alle wiken út de teannen

Sparta hat in goede ploech, neffens de trainer. "Lestich om tsjin te spyljen. Yndividueel sterk mei in rinnende spits, dy't dreech te ferdigenjen is. En der stiet in goed sintrum. Henk Fräser hat it goed stean, mar we besykje wol foar de oerwinning te gean. Mar it moat yn de earedivyzje wol alle wiken út de teannen komme."

Dochs steane de Ljouwerters der nei seis wedstriden geweldich foar, mei njoggen punten en it achtste plak. "Wa hie dat ferwachte?", seit De Jong. "We sitte no goed op skema, mar it skoot yn elkoar. Ik tink dat 34 punten genôch is om te hanthavenjen. Dêr gean we earst foar."