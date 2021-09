Skier feilt âlde VVV-poddestuollen

Berneboargemaster Thijmen Bouwkamp wol graach dat der in skatebaan op it eilân komt, mar dêr is jild foar nedich. De gemeente hat earder dit jier de VVV-poddestuollen ferfongen troch nijen en de âlden oan de VVV jûn.

De VVV ferkeapet de âlde poddestuollen no om de berneboargemaster te helpen by syn winsk om in skatebaan foar alle bern op it eilân te realisearjen. Tusken 1 en 17 oktober wurde 30 poddestuollen feild, ien poddestoel wurdt ferlotte ûnder de eilânbewenners.