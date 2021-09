Friese Poort sjocht groeiende belangstelling foar oplieding ta boa

Nije kursisten binne faak minsken dy't in hiel oar berop hawwe of dy't wurkleas binne. De kursus bestiet út in part praktyk en in part teory. Dêr rûgelje je net samar ien, twa, trije trochhinne, seit dosint Hans Pel. "Het is een omvangrijk pakket aan theorie wat ze doen."

In grut part fan de kursus bestiet út saken dy't yn it Wetboek van Strafvordering stean. Ek leare minsken oer misdriuwen, sa as mislediging, meineed en ferset tsjin in plysje-amtner.

Plysje hat minder tiid

It oantal belangstellenden foar de kursus nimt ta, seit Pel. "Het is natuurlijk niet dat je praat over honderden mensen, maar we zien bij de Friese Poort wel een tendens die stijgende is. En de maatschappij vraagt er ook om, dat merk je steeds meer."