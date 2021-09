GGD oer loslitten oardel meter: "Betsjut net dat we der hielendal ôf binne"

Op 25 septimber wurdt de oardel meter loslitten. GGD Fryslân hat noch hieltiten noed oer it ferrin fan de besmettingen nei dizze datum. "De oardel meter giet derôf, mar dat betsjut net dat we der al hielendal ôf binne. It bliuwt wichtich om goed hannen te waskjen, prúste yn 'e earmtakke, gjin hannen jaan. It is noch hieltiten wichtich om te fersprieding te fertraagjen", seit direkteur Margreet de Graaf.

Teste foar tagong

Fan moarn ôf moatte minsken in QR-code sjen litte yn de hoareka, mar in soad minsken witte net dat je teste foar tagong net dogge by de GGD. "Wy krije der noch in protte fragen oer."