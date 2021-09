Boargemaster Fred Veenstra wol gau beslút nimme oer iepenhâlden azc Balk

It azc yn Balk soe op 1 oktober tichtgean, mar omdat de ynstream fan asylsikers út Afganistan grut is en en statushâlders net gau trochstreame nei oare wenplakken, sitte opfanglokaasjes yn it lân te fol. Dêrom organisearret it COA no needopfang, dêr't Balk by yn byld is om langer iepen te bliuwen.

"Ik bin mei it COA wol fan miening, en dat sjogge we rûnom, dat de situaasje wol feroare is fan 'e simmer", seit boargemaster Fred Veenstra. "Net allinnich troch de minsken út Afganistan dy't hjir kaam binne, mar ek troch allegear oare omstannichheden. Minsken út Libanon, út Turkije, út Wyt-Ruslân, en wat in hiel grut argumint is, de trochstream fan minsken mei in status út it azc nei in wenning is folslein ta stilstân kaam. Dat is wol in probleem."

Neffens Veenstra is it fan belang dat der in oplossing foar de lange termyn komt. "It COA hat ús derfan oertsjûge dat op oare plakken yn it lân minsken yn sporthallen, evenemintehallen en tintekampen sliepe moatte. Dat is natuerlik ek gjin strukturele oplossing. Dus wy moatte der hiel serieus nei sjen."