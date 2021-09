FIDEO: "Mijn droom is om eigenhandig een dam op te blazen"

Wanningen hat hert foar de ûnderwetterwrâld. "Ik ben opgegroeid op een boerderij in Drenthe, we zwommen en speelden altijd in een beek. Daar is mijn liefde voor deze onzichtbare wereld ontstaan."

It wichtichste fan it projekt is it fuortheljen fan dammen en oare obstakels foar de fisken. "Je wilt een gezonde en schone waterhuishouding en vissen spelen daar een belangrijke rol in. Maar dan moet je ze wel de ruimte geven."

Oer de hiele wrâld

Dêrom hat Wanningen in stichting oprjochte: de World Fish Migration Foundation. Dizze stichting soarget derfoar dat der oer de hiele wrâld ûnder oare dammen fuorthelle wurde, sadat fisken frij swimme kinne. De realisearring fan de fiskmigraasjerivier is it absolute hichtepunt.