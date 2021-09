Aris Ljouwert giet 'ynternasjonaal' mei nije kompetysje: "Dit geeft veel kansen"

Aris giet dy nije kompetysje yn mei in nije coach: de 34-jierrige Vincent van Sliedregt. De Rotterdammer, dy't oan de kant fan syn mem wol Fryske roots hat, wie it ôfrûne seizoen assistent-coach by kompetysjegenoat Yoast United. Dêr foel er op en sa kaam er ôfrûne simmer telâne oan tafel by it bestjoer fan Aris.

"In dat eerste kennismakingsgesprek waren we beide zo enthousiast dat het vanaf daar heel snel ging", seit Van Sliedregt. "We hebben dezelfde beelden, ideeën en dezelfde werkwijze. Dus het was best wel een goede 'fit' om verder gaan. Zodoende hebben we dat verder ingericht en kunnen we beginnen."

It bestjoer fan Aris liket yn Van Sliedregt in coach foar de langere termyn te sjen. Hy is direkt foar twa jier fêstlein en Van Sliedregt sels is yntusken al nei Burdaard ta ferhuze.

Nije seleksje

De seleksje fan Aris bestiet dit seizoen út fyftjin spilers. Dêrfan binne der mar leafst tolve nij. Allinnich Tim Hoeve, Jackson van Seijen-Brown en Reinder Brandsma fan Damwâld spilen it ôfrûne seizoen by de Fryske klup.

Brandsma is noch mar 21 jier, mar fernimt dat er as spiler dy't al langer by Aris sit no in oare rol hat. "Ik moat no mear dingen útlizze oan de jonge jonges", seit Brandsma. "Taktysk op it fjild bygelyks."

Mar ek de praktyske saken: "Hoe't de baskets nei ûnderen ta moatte. Wêr't de ballen hinne moatte. Dêr moat ik noch efkes by helpe. Dat lit ik se efkes sjen en dan kinne se it dêrnei moai sels dwaan."