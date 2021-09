Twa Boarnsters bondelje libbensferhalen fan 75 doarpsgenoaten yn tsjok boek

Boargemaster Tjeerd van der Zwan fan de gemeente Hearrenfean sil it earste eksimplaar yn ûntfangst nimme en oanslutend skinke oan de Boarnster Aldheidskeamer. De titel is gjin tafal. In soad Boarnsters fiele harren thús sadree't se de bekende Boarnster toer sjogge.

Oeren prate

Janny van der Heide en Bert Witteveen út Aldeboarn hawwe mei in soad nocht oan it boek wurke. Ald-feehâlder Witteveen learde troch de ynterviews syn doarpsgenoaten noch folle better kennen. "Ik bin oeral tige gastfrij ûntfongen. We hawwe faak oeren sitten te praten, ek wol mei in drankje derby as it wat letter waard. Ik moat sizze dat ik dat wol in bytsje mis, no't it boek klear is."

Van der Heide besocht de ynterviews wat mear djipte mei te jaan troch ek te freegjen nei de sin fan it libben. Dat levere wolris stilte op, mar ek in ferskaat oan moaie en nijsgjirrige antwurden. In ynterview dêr't se mei in soad nocht oan weromtinkt, is it bysûndere libbensferhaal fan Helga Folkertsma, de frou fan de bekende Boarnster skoalmaster en komponist Paulus Folkertsma.