"Eerst was ik bang voor de Noordtribune, nu schreeuwen ze m'n naam"

It giet hurd mei Van der Meer: koartlyn makke er syn debút yn de earedivyzje, hy is oproppen en hat wedstriden spile foar Haïty en no dus yn it Cambuurstadion foar it earst yn de basis. "Ik heb de afgelopen tijd veel mooie dingen meegemaakt."

Telefoantsje mei de trainer

Van der Meer stie links sintraal achteryn, wylst er gewoanwei faak rjochts sintraal stiet. "Ik ha der ek oernei tocht om Doke Schmidt nei it sintrum te heljen", seit trainer Henk de Jong. "Of Calvin Mac-Intosch nei links. Mar ik ha Jhondly belle oer hoe't er yn it jeugdteam spilet. Hy sei: 'Trainer, het maakt me niets uit.' Dus ik ha 'm der moai delset."