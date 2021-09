Effektyf Cambuur nimt revâns mei thúswinst op Heracles

Nei in pear lytse kânskes oan beide kanten wie Heracles de earste ploech dy't serieus ticht by de iepeningstreffer wie. Mats Knoester kopte in foarset van Bilal Basacikoglu flak foardel.

Foar Cambuur wie linksbûten Issa Kallon geregeld driigjend, mar sûnder rendemint. Uteinlik bruts Michael Breij de ban. Hy krige de bal op rjochts, gong in ien-twake oan mei Jamie Jacobs. Dy lei de bal perfekt klear en Breij krôle de bal mei links raak.

Kânsen foar Heracles

Net lang nei dy 1-0 wie it al hast wer lyk. Luca de la Torre lei de bal op 'e holle fan Kaj Sierhuis, dy kopte fan tichtby tsjin 'e latte.

It wie de earste fan ferskate grutte kânsen yn koarte tiid foar de besikers. Ut in foarset fan Basacikoglu wie Giacomo Quagliata ek ticht by de lykmakker, mar hy skeat njonken.