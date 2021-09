Nei 400 jier klinkt lang om let in tredde klok foar Warkum

Yn de Warkumer Gertrudistoer is al 400 jier plak foar trije klokken, mar oant no ta hongen der mar twa. Yn de boeken en de argiven is neat fûn oer in tredde klok. Warkum is dwaande mei in skema om de trije klokken te lieden yn oerlis mei de tsjerke en pleatslik belang. "As it oan ús leit, sille we de klok safolle mooglik liede."

Krekt op tiid

De Warkumer Monumintestichting wie krekt op tiid mei de opdracht foar de nije klok, fertelt klokkejitter Rincker. "As se de klok no besteld hiene, hie allinnich al it materiaal seker 30.000 euro mear koste." De klok is ferline jier al getten. It ophingjen en yn gebrûk nimmen fan Geartrui is fanwege de coronaperikelen opskood nei dit kalinderjier.