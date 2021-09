Grutste tsjotterfloat yn de wrâld fiert 75-jierrich bestean

De stichting sels is eksakt 25 jier lyn oprjochten om de antike, houten bedriuwsfartugen te behâlden yn in eigen ûnderkommen. Tsjotters, Heech en jeugdherberch, dat hearde al dy tiid by inoar.

Yn stân hâlde en farre

Yn 1946 begûn it mei in sylskoalle en in jeugdherberch. Yntusken is de tsjotterfloat net mear ferbûn oan in akkommodaasje, mar hat it in eigen plak yn it Sylhûs.

"Het mooie is dat we de vloot in stand houden, maar dat we de tjotters ook laten varen", seit foarsitter fan de stichting, Rob van Roessel.