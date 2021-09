Mei 'Grutte Pier' nei Nice yn de fyftjinde Rammelbakkenreis

Net elke auto hat in namme, mar dy fan Auke Meijer fan Rottum en Tjeerd Talman fan De Knipe hat mei rjocht de namme 'Grutte Pier' krigen. Mei de ymposante wein sille se meidwaan oan de fyftjinde edysje fan de Rammelbakkenreis. Dy giet hielendal nei de Côte d'Azur.

Gewoanwei set de tocht útein yn Nederlân, mar troch corona is de start dizze kear yn Frankryk. "Sa geane we elke dei in stapke fierder nei it suden fan Frankryk", seit Meijer. "It is prachtich toeren mei dat âlde guod."

Losse bougies

It wie op in jierdei dat Meijer en Talman op it idee kamen om mei te dwaan oan de Rammelbakkenreis. "We hiene Marktplaats derby", seit Meijer. "Dêr stie in auto. We ha in bod útbrocht fan 300 euro en de oare dei wie dy auto samar fan ús."