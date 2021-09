Skoalbern sporte op 'geheime' plakken yn de bosk by Oranjewâld

It is foar it earst dat de trail ek organisearre wurdt foar bern út de boppebou fan it basisûnderwiis. Alle skoallen fan it fuortset ûnderwiis op It Hearrenfean sille freed los op de baan.

Wiebren Dijkstra is buertsportcoach by de gemeente Hearrenfean en is wiis mei de trail: "Ons doel is om zoveel mogelijk kinderen in beweging te brengen en plezier in bewegen te laten beleven."

Dijkstra en oare buertsportcoaches út de gemeente organisearje de trail yn gearwurking mei Sportstad Heerenveen.