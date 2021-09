70 nije coronabesmettingen yn Fryslân

Yn Fryslân binne yn de ôfrûne 24 oeren gjin stjergefallen fêststeld as gefolch fan it coronafirus. Der binne ek gjin pasjinten mei it coronafirus yn de Fryske sikehuzen opnommen.

Fryslân bliuwt read

Op de Europeeske coronakaart fan it ECDC bliuwt Fryslân read. De Europeeske sûnenstsjinst publisearret dy kaart alle tongersdeis. Lannen brûke de kaart foar har coronabelied.

Read is de op ien nei heechste kategory. Njoggen fan de tolve provinsjes kleurje sûnt tongersdei oranje, omdat de coronasituaasje dêr ferbettere is. Njonken Fryslân bliuwe ek Súd-Hollân en Flevolân noch op read.

Lanlik mear besmettingen

Lanlik leit it tal nije coronabesmettingen op 1.841. It trochsneed fan de ôfrûne sân dagen is 1.801 besmettingen deis yn Nederlân.