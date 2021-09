Hoareka-eigeners wolle net hanthavenje op corona-app: "Frije tagong foar elkenien"

Wessel Boomsma fan Restaurant Roodhert yn Burgum is ien fan de restauranteigners dy't net meidwaan wol oan it hanthavenjen. "Ik fyn dat de hoareka gastfrij wêze moat", seit Boomsma. "Dat betsjut yn myn eagen: frije tagong foar elkenien."

Personielstekoart

It restaurant hat neffens Boomsma net genôch personiel om de gasten te kontrolearjen. "We sitte it hiele jier al mei personielstekoart. No komt it der op del dat alle oeren dat we iepene binne, der op syn minst ien of twa persoanen wêze moatte om de koades te kontrolearjen, en dy ha ik net."

Dilemma

Neffens Boomsma sille der genôch oare plakken oerbliuwe dêr't minsken wol nei ta gean kinne. In dilemma is it lykwols wol, want hoareka-eigners dy't mei opsetsin net hanthavenje, kinne in boete krije of sels harren saak tichtdwaan moatte.