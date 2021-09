Jouster Merke yn oergongsfaze: freed oardel meter, nei middernacht net mear

Dan geane nammentlik de nije coronaregels yn. En dat is foar de organisaasje dreech, fertelt Kuindersma. "Dit hiene we oars net en it kostet in soad jild. It is prachtich dat we wer merke ha, dêr ha we ferline jier triennen om litten. Mar no krije je safolle brike dingen. Yn Den Haag ha se betocht dat sneon alles wer fuort kin. Alles stiet yn de hikken, oeral moatte buordsjes op. Mar it sil wol moatte, want oars kinne we neat."