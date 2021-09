Van Beek baalt: "We hadden Feyenoord pijn kunnen doen"

Yn oanrin nei de wedstriid hie Jansen noch sein dat syn ploech it earste kertier sûnder skea trochkomme moast. Dat slagge net, want de 1-0 foel al nei alve minuten. "Die geven we gewoon weg", fynt Jansen. "Heel vervelend. Ze gooien bijna in op hun eigen achterlijn. Dan mogen ze niet zo ontsnappen. Daar moet je druk op de bal geven."

Oersjoch mist

Dochs fynt de trainer dat syn ploech goed mei de betide tsjinslach omgongen is. "Na een minuut of 20 komen we er namelijk voetballend steeds beter in. We hadden goede momenten. Het stokt alleen soms bij de eindpass. Net niet het goede overzicht. Dat is een stukje kwaliteit."

De kânsen dy't Hearrenfean krige gongen der allinnich net yn en doe't de 2-0 foel, like de wedstriid beslikke. Dochs die Joey Veerman noch wat werom mei in kreas skot yn de krusing.

Plan B mei Van Beek

"We hebben een elftal dat uit het niets kansen kan creëren en goals kan maken", seit Jansen. "Maar daarna maakt Feyenoord toch de 3-1, al ging daar volgens mij een overtreding op Sven van Beek aan vooraf. Jammer dat de 3-1 zo snel viel, anders had ik Van Beek naar voren gebracht als stormram. Maar zo ver is het niet gekomen."