Spuitfrije sônen om soargen oer bestridingsmiddels yn blommetylt wei te nimmen

Yn in part fan De Fryske Marren soargje de fragen foar ûnrêst. Om dy tsjin te gean, soe in spuitfrije sône tapast wurde kinne, tinkt de gemeente. In boer mei dan op 50 meter fan in hûs net mear spuitsje.

Mooglik fergunning oanfreegje

It is in plan dat der krekt leit en dat de gemeente noch fierder útwurkje moat. Groeneveld: "Er zijn percelen waar boeren nu al werken, die laten we mogelijk op de oude voet verder gaan. Voor andere percelen kan het zijn dat boeren een vergunning aan moeten vragen."

"Het kan dus wel zo zijn dat boeren toch nog in die vijftig meter werken, maar dan moeten zij goed onderbouwen en laten zien dat je de gezondheid van de mensen niet benadeeld."

'Ryk moat meidwaan'

De gemeente set no stappen, mar soe graach sjen dat it Ryk ek meidocht. "Er zijn over dit onderwerp nog wat te weinig wetten. Er is wel wet- en regelgeving die voorziet in de uitloop van bestrijdingsmiddel naar het water, maar gezien de landelijke zorg over de verspreiding door de lucht denk ik dat onze Rijksoverheid daar wel wat meer aandacht aan mag besteden."