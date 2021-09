'Plaats delict' yn Molkfabryk Burgum yngreven ûndersocht troch studinten

Opliedingsmanager Martijn Hoeke leit út wêrom't dizze dei sa wichtich is foar de oplieding. "De sporen die je hier kunt zien, leg je vast, maar verder kun je er vrij weinig aan zien. Dingen die je op een plaats delict niet ziet, kunnen we in het lab wel analyseren. Bijvoorbeeld of het bloed van een slachtoffer of een mogelijke verdachte is. Daarnaast is DNA ook erg belangrijk in de opsporing."

Neffens Hoeke krije de studinten mei "dat het heel spannend is om op zo'n PD te werken." Boppedat is it in hiele groep studinten dy't deroan wurket. "Dus ook teambuilding komt hier om de hoek kijken."

'Fertochte' yn byld?

Afke en har team rjochtsje harren op in 'plaats delict', mar op basis fan it ferhaal fan de saneamde 'kwartetmoard' yn Enschede binne der ferskate 'plaatsen delict' yn itselde gebou. Neist it ûndersyk, de analyze op it lab en de útwurking wurdt de hiele saak yn in 'rjochtsitting' foarlein oan de rjochter. Dat bart begjin novimber. De rjochter komt dan mei in einkonklúzje.

30 treddejiersstudinten

En de fertochte dan? "Dat meie wy noch net oan dy fertelle", beslút Afke laitsjend.

Yn trochsneed dogge der sa'n 30 treddejiersstudinten mei oan dizze oefening, dy't de HVHL organisearre yn gearwurking mei de Forensische Opsporing fan de plysje fan Noard-Nederlân.