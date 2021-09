Frustraasje oer fertraging Ofslútdyk wurdt grutter, mar provinsje kin net in soad

Steatelid Rendert Algra fan it CDA fynt dat de bedriuwen op de Ofslútdyk it wurk flugger útfiere moatte troch mear oeren op in dei te wurkjen. Hy wol dat deputearre Avine Fokkens by need mei de fûst op tafel slaan moat by it ministearje om dat foarinoar te krijen.

Measte ferkearsoerlêst fan Nederlân

Der steane hast alle dagen files op de Ofslútdyk troch it wurk. Dat litte de statistiken ek sjen: de Ofslútdyk stiet foar it twadde jier op rige op boppe-oan yn de nasjonale-file-top-10 fan Nederlân fan plakken mei de measte ferkearsoerlêst. "Net bêst", seit Algra.

It is gjin provinsjale dyk, it Ryk moat it oplosse, fynt Algra. "Wy ha hjir as CDA al earder fragen oer steld. Doe is tasein dat de provinsje it Ryk oanjeie soe, om te soargjen dat de oerlêst sa min mooglik is. Dêr fernimme we noch neat fan."