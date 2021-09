Teste op corona kin dit wykein op alle Waadeilannen

Op Skylge en It Amelân wienen al sokke testplakken, mar op Flylân en Skiermûntseach noch net. De boargemasters fan beide eilannen, Michiel Schrier en Ineke van Gent, trunen derop oan dat der ek op dy eilannen testlokaasjes komme moasten.

Prik, opknapt of test

Mei yngong fan dit wykein is it nammentlik op in soad plakken ferplicht om in coronatagongsbewiis sjen te litten. Dan is it minder belangryk om oardel meter ôfstân te hâlden. Minsken dy't faksinearre binne of koartlyn opknapt binne fan it coronafirus, ha al sa'n tagongsbewiis. Oaren moatte har teste litte foar in tydlik bewiis, dat 24 oeren jildich is.