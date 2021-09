Foeke Booy werom by SC Cambuur, Sandor van der Heide hâldt op

In lytse trije moannen lyn waard Booy troffen troch in harsenynfarkt. Hy hat in oantal wiken yn it sikehûs en yn in herstelklinyk west, wêrnei't er fan begjin augustus ôf thús oan syn refalidaasje wurkje koe.

It giet sa goed, dat Booy de lêste wiken alwer ris yn it Cambuur Stadion west hat. Woansdei hie er offisjeel syn earste dei wer op de club. Op de training liet de technysk manager syn gesicht sjen, wêrnei't er applaus krige fan de supporters en guon spilers him oankrûpten.