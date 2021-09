Underwetterûndersyk yn de Súd Ie moat fiskmigraasje yn kaart bringe

De iel swimt bygelyks yn it neijier fan it swiete wetter rjochting de see foar de paaitrek. Mei de gegevens fan de ûntfangers moat dúdlik wurde oft de fisk him goed ferpleatse kin, of dat der knyppunten yn de Súd Ie sitte.

Fan Dokkum nei de Waadsee

"Komt de vis van de plaats waar we ze uitzetten snel naar Ezumazijl, waar ze uit zouden kunnen trekken? Overleven ze hun tocht door het gemaal? En vinden ze hun weg naar de Waddenzee?" Op dy fragen besykje Van Rijn en oare ûndersikers fan Van Hall Larenstein antwurd te krijen.

It fiskûndersyk begint yn oktober spesifyk mei it folgjen fan de iel. Takom jier moatte ek oare fisksoarten in stjoerderke krije.