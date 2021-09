Foarstel om ferhierdersheffing foar wenningkorporaasjes ôf te skaffen

De wenningkorporaasjes pleitsje al langer foar ôfskaffing fan de ferhierdersheffing. It is in hierdersbelesting, fine se. Se tinke dat sy it jild better ynsette kinne as de oerheid, ûnder oare foar it bouwen fan nije hierwenningen. Mei it jild dat se oerhâlde, soenen ek Fryske wenningkorporaasjes nije hierhuzen bouwe kinne, want der is in grut tekoart oan. Mar dat is net alles.

Legere enerzjykosten

"We zouden heel graag geld willen stoppen in het verbeteren van de energieprestaties van woningen", seit Jeannette Dekker, foarsitter fan de Vereniging Friese Woningcorporaties. "Omdat mensen daardoor lagere energiekosten hebben en dat is heel belangrijk om de woonlasten te kunnen betalen. Maar ook leefbaarheid vinden we belangrijk. Dat we voor onze huurders kunnen zorgen dat ze een fijne plek hebben om te wonen."

Dan giet it bygelyks om, yn gearwurking mei soarchynstellingen, wenningen te bouwen foar âlderen dy't soarch nedich hawwe.

Tsjin bonussen

De heffing is doedestiids ûnder oare ynfierd om foar te kommen dat de wenningboukorporaasjes grutte reserves hawwe en de topminsken grouwe bonussen krije. Oan de oare kant wie it in maatregel om in gat yn de oerheidsbegrutting ticht te meitsjen. De oerheid sil by ôfskaffing in soad ynkomsten kwytreitsje.

Oplossing wenkrapte

"We hebben met prinsjesdag gehoord dat het financieel niet een groot probleem is bij het Rijk", seit Dekker. "En als het geld bij ons komt, kunnen wij er veel beter voor zorgen dat het probleem van de krappe woningmarkt wordt opgelost en ook dat van de leefbaarheid en de duurzaamheid."

Neidat GrienLinks en PvdA it foarstel nei bûten brochten, lykje ek de VVD en oare partijen neitinke te wollen oer ôfskaffing fan de ferhierdersheffing.