HEA! Draakjefleane mei Boris

De 20-jierrige Boris is al fan lyts jonkje ôf gek fan kleurige draken. Geregeld lit er op it Harnzer strân syn draken de loft yn gean. Troch de jierren hinne binne syn draken hieltyd grutter wurden. Boris hat pdd-nos, in lichte foarm fan autisme. De draken soarge foar rêst yn syn holle. Syn grutste dream is om mei oare minsken in grutte drakeshow te meitsjen.