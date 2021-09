Grou hat dochs wer in útfeartsintrum: ôfskie nimme yn húslike sfear

Der wie al in Afscheidshuis yn Ljouwert, by it begraafplak Vitushof by de wyk Westeinde. Grou siet sûnt 2018 sûnder rousintrum, want doe gie De Uithof ticht. Sabine Rietveld fan Fender wennet yn Grou en seach dat njonken har in gebou frijkaam.

Lilke brief

Fender iepene dêr it ôfskiedshûs, mar doe't se krekt iepen wiene, krigen se in lilke brief fan de eigener. Hy wie benaud foar weardefermindering as der ferstoarne minsken yn it gebou lizze soene. It nije rousintrum moast nei koarte tiid al wer ticht. No is der in nije lokaasje fûn. Sneon wie der iepen dei.