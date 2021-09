Ferdigenjende fraachtekens by Cambuur foar duel mei Heracles Almelo

Neffens Henk de Jong is it wichtich dat syn ploech de begjinfaze fan it duel mei Heracles Almelo goed trochkomt. "We moatte ús earst yn dy wedstriid knokke. It publyk moat ús der it earste kertier efkes trochhinne raze, want we sille it wol efkes muoilik krije. We ha natuerlik in tikje hân. Mar as we dertrochhinne komme, kinne we tink ik wer goed meifuotbalje."

By Stevens libje revânsgefoelens nei it megaferlies yn Amsterdam. "Het is wel fijn dat we een doordeweeks programma hebben", fynt de man dy't oanfierder is, no't Schouten ûntbrekt. "Als je zo van het veld bent gestuurd, heb je wel bepaalde revanchegevoelens voor de volgende wedstrijd."