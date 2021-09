Druk fan Fryslân en Twadde Keamer yn kwestje tolken: "It giet om it Frysk, blinder"

"Ik tink dat de polityk hjir oan it wurk moat", seit deputearre Poepjes. "By de Steatefraksjes sjogge je dat de FNP en oare partijen der al drok mei binne. Sy wurkje ek gear mei partijen yn de Twadde Keamer. Der wurde krityske fragen opsteld foar de minister om te sjen wat dy dwaan kin mei it beteljen fan de tolken."

Keamerfragen

Romke de Jong (D66) fan De Gordyk en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) wolle Keamerfragen stelle oer it ûntbrekken fan Fryske tolken yn it rjochtsferkear. De FNP hat holpen om de fragen op te stellen. De partijen wolle witte hoe't de minister it rjocht op it brûken fan it Frysk as twadde rykstaal garandearje wol, no't der gjin Fryske tolken mear aktyf binne om't sy fine dat sy te min betelle krije.

Fierder wolle sy witte oft de minister ree is om konkrete ôfspraken fêst te lizzen oer tolken yn in bestjoersôfspraak. It brûken fan it Frysk soe ek befoardere wurde kinne troch ôfspraken te meitsjen mei de rjochterlike macht oer de aktive of passive behearsking fan de taal.