Kredietbank wol lanlike enerzjytaslach foar minsken mei smelle beurs

Om dizze minsken te helpen moat it Ryk mei in enerzjytaslach komme, lykas der ek in hiertaslach is, fynt Van der Meulen. Mar der is mear. It giet net allinnich om it leger draaien fan de termostaat fan 20 nei 15 graden, wêrtroch't minsken yn de kjeld komme te sitten, it giet ek om it enerzjysuniger meitsjen fan wenningen. Dêr soe de gemeente by helpe kinne. Want as minsken gjin jild hawwe om yn harren libbensûnderhâld te foarsjen, dan ek net foar ferduorsuming, fynt Van der Meulen.

Der earder by wêze

De gemeente kin ek helpe mei 'betide sinjalearring'. Dat wurket sa: enerzjymaatskippijen jouwe oan de gemeente troch wa't betelproblemen hawwe en de gemeente skeakelet help yn. Dat hoege net perfoast skuldhelpferlieners te wêzen, it kinne ek frijwilligersorganisaasjes wêze.

"Armoede leidt tot stress. Dan maakt je niet altijd logische keuzes", seit Van der Meulen. Hy ropt minsken dy't help oanbean krije op, dêr dochs foaral gebrûk fan te meitsjen.