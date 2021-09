Ald sportferslachjouwer Wietse Kiffers stoarn

Kiffers wie ien fan de earste sportferslachjouwers fan Omrop Fryslân. Hy makke ûnder oare reportaazjes fan en die ynterviews by iishockey, kuorbal en hynstesport. Fierders die er yn 1997 live ferslach fan de Alvestêdetocht. Yn it deistich libben wurke Kiffers yn it ûnderwiis.