Gjin Fryske tolken mear beskikber yn rjochtbank fanwege ‘meagere fergoeding’

Van der Goot fynt dat it in grutte mearwearde hat dat minsken yn de eigen taal terjochte stean kinne. Neffens de Ljouwerter advokaat wurdt it heech tiid dat der wat bart om de posysje fan it Frysk by rjochtbank en gerjochtshôf better te regeljen. "Of je soargje derfoar dat alle rjochters yn Ljouwert de Fryske taal behearskje, of je betelje de tolken in earlik taryf."

Frysk yn de rjochtseal útholle

"It is wichtich dat je by je eigen taal bliuwe kinne: minsken moatte net sykje nei wurden. As der gjin tolk is, betsjut it dat it Frysk yn de rjochtseal útholle wurdt", seit Van der Goot. "Dit is in ôfgryslike tebeksetter. Mar it giet om jild. Eltsenien hat rjocht op in earlike fergoeding. As je dan sjogge nei it belang, dan soe ik sizze dat it probleem oplost wurde kin."