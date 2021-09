Fryske rjochtbanktolk Fedde Dijkstra hâldt op fanwege 'meagere fergoeding'

Fedde Dijkstra fan Wurdum sit yn it bestjoer fan de Orde van Rechtbanktolken en -vertalers, dy't al in skoft striidt foar in bettere beleanning foar tolken.

Der binne al langer soargen oer it brûken fan de Fryske taal yn de rjochtseal, omdat hieltyd minder rjochters en offisieren fan justysje it Frysk ferstean kinne soene. Ammerins Moss-de Boer en de Stephan Berger binne letter as tolken Frysk oan it register taheakke. Mar dat lost it probleem net op, want Moss en Berger binne 'folslein solidêr' mei Dijkstra.