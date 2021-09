De toan fan Froukje Sijtsma: "Tegearre yn it spier"

As de kollektebus oan de doar my wer ris ferrifelet, doch ik gau efkes in greep yn dat handige blikje yn de kast. Dochs soargje ik der ek altyd wol wer foar dat it fleurige blikje, dat we oait ris op fakânsje kochten op Skiermûntseach, wer byfolle wurdt.

Lêst rûn de 6-jierrige sels al mei it potsje nei de foardoar ta. "Wêr giesto hinne mei dat jild, Amber?", frege ik har. "No, der stiet in man by de doar dy't seit dat er jild hawwe wol", antwurde sy en rûn dêrnei selsfersekerd troch nei de gong.

Ik hie de doarbel blykber net heard, om't ik krekt efkes yn de eftertún stie. Laitsjend rûn ik efter har oan. It wie it wyfke blykber net ûntgien wêr't har mem dat jild foar de kollekte altyd weihellet. Se pakte in pear sintsjes út har sparpot en smiet se by de kollektant yn de bus.

Ferline wike gienen Amber en ik sels mei in kollektebus by de doarren del. In pear moannen lyn waard ik benei kaam oft ik ek koördinator fan it Prinses Beatrix Spierfonds by my yn de wenwyk wurde woe. Ik sei fuortendaliks 'ja' om't in hiele goeie freondinne fan my spitigernôch in spiersykte hat.

As koördinator dielde ik de lege kollektebussen út oan de kollekterinders en lei harren út hoe't se ek digitaal jild sammelje koenen mei persoanlike QR-koaden. Sels gie ik ek in jûntsje by de doarren del. Aldergeloks mei myn eigen maskotte, want in lyts famke mei in kollektebus, dy lit dochs gjinien mei lege hannen stean?

Earst fûn Amber it noch wat spannend om jild te freegjen, dus die ik it wurd. Mar nei't de minsken har seinen dat se it hiel moai fûnen dat sy sa goed holp, gong de spraakwetterfal oan.

"Wolle jo ek jild jaan foar minsken mei spierpine?" Ut alle hoeken en gatten tsjoenden minsken de muntsjes wei. Ut jassen, broeksbûsen of blikjes yn de meterkast. Elts woe wol wat jild jaan foar minsken mei seare spieren. En Amber kaam der sels ek net ûngeunstich ôf. In euro foar har eigen sparpot of in pûdsje mei snobbersguod foar ûnderweis.

Thús hie Amber in folderke fan it Spierfonds op tafel lizzen sjoen mei in famke yn in rolstoel. En fan har oma hie se heard dat dy ek wolris lêst hie fan de lea. En om de minsken te oertsjûgjen om jild te jaan, waard Amber hieltyd stelliger. "Sommige mensen zitten zelfs in een rolstoel of hebben een versleten heup."

De minsken moasten allegear wakker laitsje om de lytse praatsjesmakker en donearren romhertich. Doe't we jûns thúskamen rûn Amber fuortdaliks nei har eigen sparpotsje ta en pakte der noch in pear muntsjes út foar de kollektebus. It is skande dat it nedich is, mar wat wie ik dy jûne grutsk op myn famke dy't foar oaren yn it spier komme woe."