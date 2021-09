Jelle Zoetendal: "Kabinet lit kwetsbere jongerein yn 'e kjeld stean"

Zoetendal hat jongereinsoarch yn syn portefúlje. Yn Fryslân hawwe mear as 10.000 bern te krijen mei jongereinhelp en de kosten dêrfan binne de lêste jierren allinnich mar fierder omheech gien. Sûnt it Ryk der net mear oer giet, moatte gemeenten alle jierren jild bylizze. En mei de útbraak fan it coronafirus is de need allinne noch mar heger wurden.

Struktureel jild nedich

Neffens Zoetendal giet it eins ek om jild dat al earder tasein is. "It is in soad jild, mar eins net genôch. It kabinet lit op dizze wize kwetsbere jongerein wol wat yn de kjeld stean: gemeenten hawwe struktureel jild nedich, dit jild is mar foar ien kear."

Nij kabinet

Dat de formaasje mar net opsjitte wol, helpt net. "No't der gjin nij kabinet is, is der ek noch min sicht op de takomst. Mei dit demisjonêre kabinet kinne gemeenten eins gjin ôfspraken mear meitsje. Wy sitte wol om dy dúdlikens te springen."